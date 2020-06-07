Германия решила остановить аннексию Израилем Западного берега Иордана

Вадим Карасев

Власти Германии намерены предотвратить аннексию Израилем Западного берега реки Иордан, с чем связан запланированный на 10 июня визит в Израиль министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, пишет Haaretz.

Дипломат собирается обсудить проблему с израильским коллегой Габи Ашкенази, а после этого встретиться с представителями Палестины и Иордании. Отмечается, что Маас может попытаться отговорить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от аннексии территорий. Ключевым аргументом станет то, что агрессивные действия Тель-Авива ударят по отношениям с Евросоюзом и Брюссель может принять ответные меры. Подчеркивается, что Берлин выступает категорически против операции на Западном берегу, несмотря на близкие связи с Израилем.

Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан 3 июня. По словам Нетаньяху, реализация плана по "распространению суверенитета" на спорные территории должна начаться 1 июля. Израиль, отметил Нетаньяху, сейчас впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией. Первые израильские поселения были основаны там в конце 1960-х. ООН считает эти территории оккупированными, Израиль - спорными.