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Глава Минздрава Германии призвал создать НАТО в области здравоохранения

Глава Минздрава Германии призвал создать НАТО в области здравоохранения

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предлагает создать европейский альянс по оказанию взаимной поддержки во время таких кризисов, как пандемия коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

По словам главы Минздрава ФРГ, «новый альянс может быть своего рода НАТО в области здравоохранения». Как заявил Шпан, чтобы оказать быструю и эффективную помощь, нужно разработать единые структуры, к которым могли бы прибегнуть эксперты, врачи и которые позволили бы мобилизовать ресурсы.

Министр также сообщил, что хотел бы расширить деятельность Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и создать из него подобие общеевропейского института вирусологии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число умерших от COVID-19 в мире превысило 400 тысяч.  Наибольшее число смертей приходится на США (более 109,8 тысячи), Великобританию (почти 40,6 тысячи) и Бразилию (более 35,9 тысячи). К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более 6,9 миллиона человек.

Ранее заместитель директора — руководитель регионального сосудистого Центра НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Константин Попугаев рассказал «Парламентской газете», что «сейчас многие страны ослабляют карантинные мероприятия, и вероятность того, что заражение опять пойдёт, будет сохраняться — до тех пор, пока не будет разработана вакцина, которая позволит создать надёжный популяционный иммунитет».

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По материалам: pnp.ru

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