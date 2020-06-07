Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Глава МВД потребовал обеспечить безопасность на голосовании по поправкам

Глава МВД потребовал обеспечить безопасность на голосовании по поправкам

Глава МВД потребовал обеспечить безопасность на голосовании по поправкам
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев потребовал от региональных главков обеспечить порядок и безопасность во время голосования по поправкам в конституцию, сообщает пресс-служба ведомства.

"Главой государства определена дата голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Прошу с максимальной ответственностью подойти к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в этот период", - сказал Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи, когда представлял новых руководителей региональных главков личному составу.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти
Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти
Менеджер Бари Алибасова сообщил о его исчезновении
Менеджер Бари Алибасова сообщил о его исчезновении
В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19
В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19
Глава МВД потребовал обеспечить безопасность на голосовании по поправкам
Глава МВД потребовал обеспечить безопасность на голосовании по
Футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавируса
Футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавируса
Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии
Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии
Ученые: Как Россия может выйти из нефтяного кризиса
Ученые: Как Россия может выйти из нефтяного кризиса
Польский регулятор набросил цену на транзит российского газа
Польский регулятор набросил цену на транзит российского газа
Елизавета Боярская показала, какой подарок Максим Матвеев сделал своими руками для их младшего сына
Елизавета Боярская показала, какой подарок Максим Матвеев сделал
Найдена единственная востребованная услуга в апреле
Найдена единственная востребованная услуга в апреле
Эксперимент российских специалистов раскрыл природу железных метеоритов
Эксперимент российских специалистов раскрыл природу железных
Названы сроки возобновления работы Голливуда
Названы сроки возобновления работы Голливуда

Топ на сегодня

Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда

Еще по теме

Бюллетень голосования по Конституции изменять не будут
В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
ЦИК рассмотрит перечень субъектов для электронного голосования