Глава МВД потребовал обеспечить безопасность на голосовании по поправкам

Анастасия Иванова

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев потребовал от региональных главков обеспечить порядок и безопасность во время голосования по поправкам в конституцию, сообщает пресс-служба ведомства.

"Главой государства определена дата голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Прошу с максимальной ответственностью подойти к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в этот период", - сказал Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи, когда представлял новых руководителей региональных главков личному составу.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.