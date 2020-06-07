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Главный раввин России заразился коронавирусом

Главный раввин России заразился коронавирусомФото: kremlin.ru

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

В настоящий момент Лазар находится под наблюдением врачей, заявили в пресс-службе. «У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние [его здоровья] не вызывает особых опасений», — говорится в сообщении.

В мае сообщалось, что в Северной Осетии коронавирусом заразился председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) республики Хаджимурат Гацалов. До этого вирус был обнаружен у муфтиев еще двух республик на Кавказе: Исмаила Бердиева в Карачаево-Черкесии и Ахмада Абдулаева в Дагестане.

Общее число заразившихся коронавирусом в России 7 июня превысило 467 тысяч. Зафиксировано 5859 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19, выздоровел 226 731 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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