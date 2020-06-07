Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 июня 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина известна не только как телеведущая, но и как астролог. Ее прогнозы всегда бьют точно в цель и рассказывают максимально подробно о том, что можно и что нельзя делать в тот или иной период.

На этой неделе мощная энергетика звезд немного устаканится, поэтому станет гораздо проще наводить порядок в своей жизни. Можно будет преуспеть практически в любой сфере, но лучше все равно осторожнее вести дела, а также пользоваться заговорами на удачу на каждый день. Если проблем не видно, это не значит, что их нет вовсе. Будьте начеку.

Овен

У Овнов начинается время, когда нужно быть первыми во всем. Людям этого Знака стоит подключить мощную амбициозность и энтузиазм к выполнению даже самых рядовых задач. В таком случае появится мотивация, которой не всегда достаточно у коллег и соперников. Это поможет Овнам быть лидерами, а не отстающими и догоняющими.

Не стоит принимать желаемое за действительное и увлекаться иллюзиями. Нужно быть объективными и мудрыми, а также слушать интуицию. Чтобы усилить шестое чувство, можно воспользоваться полезными упражнениями.

Телец

Это идеальное время для духовных поисков, для приключений, отдыха и релаксации. Самые полезные советы по работе над собой помогут Тельцам прийти к личностной гармонии в начале лета. Планеты и звезды будут на их стороне, поэтому удача вряд ли отвернется.

В делах Тельцам стоит действовать в привычном ритме и не отклоняться от планов. В общении с людьми желательно воздержаться от агрессии и желания контролировать всё и вся. Необходимо заниматься начатыми ранее делами. Повезет представителям творческих профессий. Самые удачные дни для работы — 9, 11 и 12 июня. Самый опасный день в целом — понедельник.

Близнецы

У Близнецов появятся новые возможности, но для их максимально быстрой реализации потребуется следование закону притяжения. Без уверенности в себе и без умения мечтать можно не добиться больших высот. Вторник и среда станут самыми неудачными днями для новых начинаний, поэтому их лучше посвятить задачам, которые находятся на первой полосе.

Выходные будут спокойными в плане энергетики звезд и планет. Это значит, что отдых должен быть удачным во всех смыслах. Для этого желательно не уезжать далеко из родного местечка. Желательно остаться дома и заняться домашними делами, сделать уборку, провести время с близкими и пригласить друзей. Так удастся избавиться от переживаний и негатива.

Рак

Ракам на этой неделе будет улыбаться большая удача, причем как в любви, так и на работе. Многим представителям данного Знака удастся наладить отношения с близкими, найти компромисс в ссорах и устранить все неполадки в общении. На этой неделе можно ожидать поступлений денежных средств из новых источников, возврата долгов.

Самим Ракам лучше не влезать в долги и не брать кредитов и займов. Умеренные траты и шопинг помогут поднять настроение. Особенно полезно покупать электронику, одежду и гаджеты. Вещи, купленные сейчас, будут служить Ракам долгие годы. На работе полезно начинать новые дела и продвигать нестандартные идеи. Это идеальный период для исполнения собственных желаний.

Лев

Самыми опасными днями для Львов будут понедельник и вторник. 8 и 9 числа желательно избавляться от негативных программ и мыслей. Это прекрасное время для решения насущных проблем. Со среды важно проявлять активность во всех сферах жизни, а также планировать дела на будущее.

Чтобы реализовать все свои затеи, Львам важно пускать в ход новые идеи. Конец недели, особенно 12 и 13 июня — отличные дни для встреч с друзьями, веселья и развлечений. Слишком высокая активность и сбитый режим могут серьезно испортить самочувствие. Лучше веселиться в умеренном темпе, не забывая о домашних делах, релаксации и восстановлении.

Дева

Если на работе и в бизнесе принимать только взвешенные решения, то неприятности обойдут стороной даже в самые неблагоприятные дни — пятницу и субботу. Первая половина недели прекрасно подходит для деловых и романтических встреч, новых знакомств, в том числе в социальных сетях. Вторая половина подойдет для интеллектуальной активности.

Пять эффективных техник очищения от негатива помогут настроиться на нужный лад и остаться оптимистичными, добрыми, внимательными к окружающим. Звезды и планеты в конце недели будут в некоторой дисгармонии, поэтому лучше не отправляться в дальние поездки. Умение быстро принимать решения, основываясь на интуиции и собственном опыте, поможет избежать фиаско.

Весы

Весам стоит избегать общения и долгого пребывания рядом со Знаками Зодиака с негативной энергетикой. Среди таких людей могут оказаться энергетические вампиры, манипуляторы и просто токсичные личности, которые нарушат планы Весов, испортят настроение. С другой стороны, среди окружающих людей можно будет найти хорошего друга или даже вторую половинку.

С четверга по субботу лучше не рисковать и не совершать дорогостоящих приобретений. Звезды и планеты советуют сфокусироваться на работе и заработках. Очень важно будет на этой неделе помогать нуждающимся и всем, кто просит о поддержке. Доброта вернется Весам большой удачей в будущем.

Скорпион

У Скорпионов начинается период, когда стоит сфокусироваться на любовных делах. Особенно это касается 8, 9, 12 и 14 июня. В эти дни звезды будут на их стороне. В привлечении любви им помогут специальные обряды. Всем, кто уже находится в отношениях или в браке, желательно проводить больше времени с близким человеком: это укрепит любовь.

В делах и на работе Скорпионам желательно не избегать встреч с новыми людьми и публичных выступлений. Сейчас не время посвящать дни духовным поискам и самокопаниям. Важно поднимать свой боевой дух и стремиться к гармонии, к повышенной продуктивности. Необходимо оставаться активными и бодрыми.

Стрелец

Стрельцам пришло время задуматься о завтрашнем дне, забыв о дне вчерашнем. Очень важно правильно планировать дела, быть воодушевленными и полными энергии и сил. Для этого придется следовать некоторым советам. Во-первых, необходимо поддерживать правильный режим дня. Во-вторых, нужно позволять себе отдыхать в течение дня.

По утрам полезно медитировать. Очень действенной будет медитация на создание успешного будущего. Вообще, духовные практики и поиски для Стрельцов окажутся наикратчайшим путем к пониманию того, в каком направлении им стоит дальше двигаться. Советы окружающих в этом плане помогут куда меньше.

Козерог

У Козерогов в начале недели возможны семейные разлады. Обряды на примирение помогут стабилизировать ситуацию и забыть о проблемах подобного рода. В целом начало недели будет благоприятным для работы и домашних забот. Сидеть без дела не стоит, так как безделье и лень порождают темные мысли.

Вторая половина недели будет намного позитивнее. Оптимистичные мысли сами придут к Козерогам, порождая отличное настроение и желание работать, развлекаться и общаться. Это идеальное время для романтики, поиска любви, свиданий, знакомств. Можно удивить любимого человека приятным сюрпризом.

Водолей

Понедельник станет самым опасным и непредсказуемым днем предстоящего периода. Позитивные аффирмации для удачного начала недели помогут Водолеям с первых минут 8 июня настроиться на нужный лад. Очень важно правильно начать день и неделю, чтобы все дела имели больший успех. Начиная со вторника, энергия звезд пойдет вверх, что позитивно отразится на делах и удаче Водолеев.

Пиком звездной созидательной активности станет пятница. Это будет волшебный день, в который все должно получаться с первого раза. В любви и в делах на этой неделе важно проявлять больше настойчивости. Нужно контролировать негативные эмоции и не выплескивать их на близких.

Рыбы

У Рыб на этой неделе самой важной окажется сфера финансов и работы. Сильный обряд на привлечение денег поможет оптимизировать труд и повысить доходы. Особенно полезными такие обряды будут в первые пару дней недели — в самое благоприятное время. По вечерам лучше не сидеть дома без дела, а больше гулять или заниматься спортом.

Это не самый удачный период для глобальных перемен и рисков. Нужно стремиться к тому, что получается делать лучше всего. В критических ситуациях желательно полагаться лишь на собственный опыт, смотреть на все проблемы с оптимизмом, потому что они временны. Чем серьезнее Рыбы научнут относиться к неудачам, тем более негативными будут последствия.