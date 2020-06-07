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Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски и назвала их идиотами

Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски и назвала их идиотамиФото: @_larisa_guzeeva_

Телеведущая Лариса Гузеева ответила подписчикам, критиковавшим ее за появление в общественных местах без медицинской маски. В посте в Instagram она назвала их мудаками и идиотами, а также посоветовала им «держать себя в руках».

«Я человек адски терпеливый, но идиотов терпеть сил и желания нет. Раньше всех горит шапка на этих самых мудаках, и начинаются сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь и почему вы стареете, а мне нельзя. Держите себя в руках, иначе заболеете», — написала Гузеева.

Ведущая также поблагодарила подписчиков за доброту и любовь и написала, что «в бан идут одни мудаки». Артистка сопроводила пост несколькими фотографиями, где на ней отсутствует медицинская маска.

С начала пандемии Гузеева неоднократно критиковала россиян за нарушения мер самоизоляции. Так, в конце марта она матом обругала людей, которые отправлялись на прогулки. Позже в эфире программы «Пусть говорят» она констатировала, что жители Москвы продолжали гулять по улицам, несмотря на введенный в городе пропускной режим. Гузеева посчитала это следствием произошедшей в стране дебилизации.

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По материалам: lenta.ru

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