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Гузеева услышала необычную фамилию на «Давай поженимся!» и громко рассмеялась

Гузеева услышала необычную фамилию на «Давай поженимся!» и громко рассмеяласьЛариса ГузееваФото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Участница передачи «Давай поженимся!» Маргарита рассмешила ведущую шоу Ларису Гузееву из-за необычной фамилии. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

47-летняя профессиональная спортсменка и автоинструктор Маргарита из Санкт-Петербурга рассказала, что ее бывший возлюбленный был греком, у них родился ребенок, но через несколько лет их отношения закончились. Причиной стал отказ дать его фамилию их дочери. У жителя Кипра была неблагозвучная для русского языка фамилия Пердеус.

После того как Маргарита произнесла в студии эту фамилию, Гузеева громко рассмеялась. «Если бы у моего возлюбленного была фамилия Пердемонокулус, я бы тоже, наверное отказалась», — заметила ведущая с улыбкой. Невеста пояснила, что это очень знаменитая и уважаемая фамилия на Кипре, но на русском «звучит ужасно».

По словам участницы, в греческом языке Пердеус означает «перепелка». Она также добавила, что в результате свадьбы так и не произошло. Узнав, что дочери исполнилось 19 лет, Гузеева заметила, что «она может брать любую фамилию».

Ранее Лариса Гузеева заставила пришедшую на передачу пьяной невесту поклясться, что она больше не будет употреблять алкоголь. Актриса потребовала, чтобы женщина повторила за ней, что «завяжет бухать» и не будет пить в течение месяца.

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По материалам: lenta.ru

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