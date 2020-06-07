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Исчезновение Бари Алибасова объяснили

Исчезновение Бари Алибасова объяснилиБари АлибасовФото: Илья Питалев / РИА Новости

Музыкальный продюсер Бари Алибасов не появлялся на публике из-за того, что не хотел праздновать свой день рождения. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщил его концертный директор Виталий Фроликов, комментируя информацию об исчезновении продюсера.

«Он никуда не пропал. У него все нормально, ничего не случилось. Бари жив и здоров», — объяснил Фроликов.

О пропаже Алибасова ранее 7 июня сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин. «Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все. Не понимаю, что в принципе случилось», — обеспокоился он. Горжанкин пояснил, что 4 июня сын Алибасова увез его куда-то на такси.

В июне 2019 года продюсер случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», после чего был госпитализирован с острым отравлением. Он получил сильный ожог пищевода, несколько дней пролежал в коме.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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