Известный кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках "Дюны"

Анастасия Иванова

. Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер ("Цель номер один", "Впусти меня. Сага", "Добро пожаловать в рай") рассказал о работе над "Дюной" в интервью Collider.

Перед этим проектом Фрейзер участвовал в съемках "Изгоя 1" и "Мандалорца", по его словам, для "Дюны" он вынужден был полностью перестроиться.

"Мне пришлось забыть о "Звездных войнах". Это было несложно. Мы с режиссером Дени Вильневым поговорили о том, каким должен быть фильм и какие он должен вызывать ощущения. Вместе с тем между "Звездными войнами" и "Дюной" много общего. Пустыни, например. Уверен, что Джордж Лукас вдохновлялся "Дюной" Фрэнка Герберта. Поэтому мне пришлось быть очень внимательным, чтобы не повторяться. И не только для того, чтобы фильм получился другим, но и потому, что я не люблю дважды делать одно и то же", — поделился Фрейзер.

По словам оператора, несмотря на решение Вильнева разбить книгу на две части и сначала снять фильм по одной из них, фильм будет полноценной законченной киноработой.

В ленте снимались Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгорд, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и другие актеры.

Мировая премьера запланирована на 18 декабря 2020 года.