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«Яндекс» опубликовал список новых слов россиян за последнее десятилетие

«Яндекс» опубликовал список новых слов россиян за последнее десятилетиеФото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ко Дню русского языка «Яндекс» составил список новых слов, ставшими популярными за последнее десятилетие. Соответствующий пост размещен на официальной странице компании в Facebook в субботу, 6 июня.

В топ попали слова, связанные с модными трендами и соцсетями. Рейтинг составлялся на основе того, как часто пользователи сети искали их значение.

Например, в 2020 году в топ-3 вошли слова «ауф», «локдаун» и «падра», в 2019 году — «вислово», «фудпорн», «бумер», а в 2018 году — «сквиши», «хайли лайкли» и «чуитс».

«В 2017 году резко вырос интерес к рэпу и баттлам, поэтому люди стали активно спрашивать, что такое "эщкере"», — говорится в сообщении. Ранее в обиходе россиян появились такие слова, как «спиннер», «кек», «вэйперы», «френдзона».

В марте компания «Яндекс» запустила онлайн-карту распространения коронавируса по всему миру, в том числе и в России. На карте указаны актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти.

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По материалам: lenta.ru

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