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Экологи озвучили виды животных, которым грозит вымирание в ближайшем будущем

Экологи озвучили виды животных, которым грозит вымирание в ближайшем будущем

Международная команда экологов бьет тревогу. Они обеспокоены тем, что в настоящее время более 500 видов сухопутных позвоночных животных находятся на грани вымирания. Причем некоторым из них это грозит в самом ближайшем будущем.

Группа исследователей, которую возглавляет эколог из Национального автономного университета Мексики Херардо Себальос, определила 515 видов животных, численность которых в настоящее время составляет меньше 1000 особей. В число видов, находящихся на грани полнейшего исчезновения, вошли суматранский носорог, жаба панамский арлекин, кларионский крапивник, африканская антилопа подсемейства бубалов.

Указанные виды обитают преимущественно в тропических и субтропических регионах, очень пострадавших от человеческой деятельности. В этих же регионах специалистами зафиксированы еще 388 видов животных, численность которых составляет от 1000 до 5000 особей.

По мнению специалистов, на Земле сейчас происходит шестое массовое вымирание животных. А главной причиной происходящего является безответственное отношение людей к окружающей природе. Именно деятельность человека, приводящая к разрушению естественной среды обитания животных, а также браконьерство привели к тому, что многие виды животных оказались на грани вымирания. Если сейчас этот разрушительный процесс не будет остановлен, то уже к 2050 году пятая часть всех видов животных может полностью исчезнуть, пишет издание «Мир новостей».

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По материалам: u-f.ru

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