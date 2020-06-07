Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон

Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон
Озаботиться вопросом установки на смартфон антивирусных приложений прежде всего стоит, если ваш аппарат работает на ОС Android, разработанный Google. В отличие от iOS, эта система гораздо более подвержена хакерским атакам, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.


"Это открытая операционная система. Ею пользуются все производители смартфонов, кроме Apple. Корпорация из США постепенно теряет долю рынка смартфонов, и все больше устройств в мире работает на Android. Это дает больше "возможностей" для деятельности хакеров и мошенников и, соответственно, больше работы у разработчиков антивирусов", — сказал он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Песков: поправки в Конституцию примут лишь в случае одобрения гражданами
Песков: поправки в Конституцию примут лишь в случае одобрения
Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон
Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии
Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии
Мексика подтвердила позицию по принятому в апреле соглашению ОПЕК+
Мексика подтвердила позицию по принятому в апреле соглашению ОПЕК+
8 физических и реальных признаков того, что кто-то думает о вас именно сейчас
8 физических и реальных признаков того, что кто-то думает о вас
СМИ узнало подробности избиения чиновника в Ялте
СМИ узнало подробности избиения чиновника в Ялте
Бэнкси посвятил новую картину протестам в США
Бэнкси посвятил новую картину протестам в США
Известный кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках "Дюны"
Известный кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках "Дюны"
Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти
Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти
Менеджер Бари Алибасова сообщил о его исчезновении
Менеджер Бари Алибасова сообщил о его исчезновении
В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19
В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19

Топ на сегодня

Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда

Еще по теме

Свыше миллиарда Android-смартфонов оказались под угрозой взлома
Владельцы iPhone покупают больше приложений, чем пользователи Android 
Google запретит выпуск смартфонов на базе Android из-за важного нюанса
Google начал выполнять требования ФАС