Экспорт Китая в январе-мае 2020 года снизился на 7,7%

Влада Некрасова

Экспорт Китая на фоне эпидемии коронавируса в январе-мае 2020 года упал на 7,7%, а импорт - на 8,2% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные главного таможенного управления КНР.

Общий товарооборот Китая за первые четыре месяца года в долларовом эквиваленте упал на 8% и составил 1,6 триллиона долларов. Экспорт составил 884,9 миллиарда долларов, а импорт – 763,6 миллиарда долларов.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Китая в долларовом эквиваленте упал на 1% и составил 4,57 триллиона долларов. Экспорт - 2,49 триллиона долларов, а импорт – 2,07 триллиона долларов. Положительное сальдо внешнеторгового оборота Китая за 2019 год составило 421,5 миллиарда долларов.