Как из черствого хлеба сделать мягкий?

Влада Некрасова

Что делать, если вы пришли с работы, решили покушать, а хлеб в доме зачерствел? Можно сбегать за свежим, если магазины не закрылись, да и силы остались. А можно проявить смекалку, воспользоваться одним из способов, который я вам предложу и вернуть хлебу его мягкую пышность.

В доме есть микроволновка? Тогда реанимация хлеба займет всего пару минут. Достаточно сбрызнуть ломтики водой, разместить их и небольшую емкость с подогретой водой в микроволновке, все это закрыть специальной крышкой для нее же и включить на средний режим. В зависимости от степени зачерствения вам потребуется от 10 до 40 секунд. Если хлеб зачерствел одним большим куском, и разрезать его не представляется возможным, то берем чистую ткань. Смачиваем водой, заворачиваем в мокрую ткань хлеб и тоже помещаем в микроволновку. Времени потребуется ненамного больше — в районе минуты.Если микроволновки нет, то можно воспользоваться старинными способами. Первый — самый простой. Хлеб поместим в полиэтиленовый пакет и положим на солнышко или батарею. Пакет должен быть закрыт плотно. Минут 10-15 и хлеб снова мягкий.





Можно размягчить хлеб над паром. Для этого куски хлеба укладываем в дуршлаг. Не плотно, так чтобы пар свободно мог проходить между кусками. Дуршлаг помещаем на кастрюлю с кипящей водой, расстояние до воды не менее 5 см. Сверху все прикрываем крышкой, но не плотно, а так, чтобы была щель для выхода лишнего пара. Если щелочку не оставить, то у вас получится мокрая хлебная каша.2-3 минуты и ваш хлеб снова мягкий и вкусный. И да, когда снимете дуршлаг — не хватайте сразу хлеб, дайте ему немного остыть и распределить влагу.Способ, который мы описывали при применении микроволновки, можно использовать и в случае с обычной газовой духовкой. Потребуется слегка влажное полотенце, обязательно льняное. В него заворачиваем хлеб и отправляем в духовой шкаф. Несколько минут и готово. Духовку хорошо использовать для целых буханок, если вы умудрились засушить такое количество хлеба. Чтобы размягчить целую буханку, потребуется около 10 минут.

Но не всегда можно воспользоваться такими способами. Если все же получилось так, что хлеб зачерствел, и вы решили его реанимировать, сначала внимательно осмотрите его. Наличие даже самого маленького пятнышка плесени говорит о том, что плесень есть уже во всем хлебе. Такой хлеб нет смысла греть, так как употреблять его опасно для здоровья. Вам придется сходить за свежим хлебом или трапезничать вообще без него.