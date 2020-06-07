Как раскрыть чакры с помощью украшений и камней-талисманов

Вадим Карасев

Биополе человека неоднородно — оно состоит из нескольких зон со своими центрами, называемыми чакрами. Благоприятно и созидательно воздействовать на чакры помогают камни-талисманы и украшения.

Всего у человека семь чакр, каждая из которых отвечает за определенные функции и дает человеку различные возможности и навыки. Если правильно подбирать камни и украшения, то можно активизировать чакры и повышать энергетику, привлечь больше удачи в самых разных сферах, укрепить здоровье и так далее.

Сахасрара

Данная чакра — самая высокая. Ее центр находится в макушке. Она отвечает за интеллект человека, память и его мудрость. Сахасрару считают основной чакрой, которая развивается со временем, с повышением возраста. Она помогает принимать важные жизненные решения путем анализа ситуации. Также эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что она неким образом связана с творческой составляющей ума.

Усилить и открыть данную чакру можно при помощи золотых украшений: сережек, кулонов на груди. Они повышают мотивацию. Из камней-талисманов стоит выделить авантюрин, нефрит. Авантюрин — камень творческих людей, а нефрит — идеальный помощник для тех, кто не хочет сходить с пути.

Аджна

Вторая чакра находится между глаз во лбу. Она отвечает за интуицию и за основные чувства вроде слуха, зрения и обоняния. Данный энергетический центр помогает человеку лучше анализировать прошлое и правильно планировать будущее. Также Аджна отвечает за связь с духовным миром.

Лучше всего активизируют Аджну камни-талисманы синего цвета: лазурит, аквамарин. Эти камни будут лучшими талисманами, открывающими Аджну, потому что они притягивают нужную энергию и помогают человеку мыслить нестандартно, предсказывать будущее. В паре с платиновыми подвесками на шею они воздействуют на биополе еще лучше.

Вишудха

Третья чакра человека находится в горле. Она отвечает за умение находить общий язык с людьми, за уверенность в себе. По этой причине воздействовать на нее лучше всего украшениями из золота или платины, которые висят на шее, но на короткой подвеске, как можно ближе к самой чакре.

Из камней-талисманов стоит выделить те, которые помогают в коммуникации с людьми — родонит и гранат. Гранат — красный камень любви, активного общения. Он мотивирует человека на поиски второй половинки, дает уверенность в себе. Родонит же активизирует многие чакры, но Вишудха связана с ним теснее всего.

Анахата

Четвертая чакра расположена в области сердца. Эта чакра отвечает за сон, общее самочувствие человека, физическую и эмоциональную силу. Активировать Анахату можно при помощи золотых украшений на груди.

Также отличным помощником данной чакре послужит камень цитрин, который дает силу и выносливость. Аналогичным образом воздействует на чакру аметист. Очень важно носить эти камни на груди, поскольку данная чакра очень важна, ведь она формирует нашу силу и выносливость, помогает легче переживать неприятности.

Манипура

Данная чакра связана со стихией Огня, поэтому на нее лучше всего воздействуют такие минералы, как сердолик и янтарь. Данная чакра находится чуть ниже предыдущей, примерно в области желудка. Лучше всего на нее воздействуют золотые и платиновые украшения, которые носят на руках.

Камни сердолик и янтарь активизируют Манипуру, делая человека более терпеливым, активным по жизни. Также они помогают в принятии важных решений, в отстаивании убеждений, в повышении самодостаточности.

Свадхистана

Предпоследняя, шестая чакра находится в области между пупком и половыми органами. Главное свойство этой чакры — повышение восприятия и чувствительности человека, гармония тела и души.

Лучшие талисманы, раскрывающие Свадхистану — серебряные украшения на руках, кольца и браслеты. Также полезным будет лунный камень, белый кварц.

Муладхара

Последняя чакра находится в самой нижней точке туловища. Она отвечает за устойчивость психики, за терпение и желание человека жить и развиваться. Это базовая и защитная чакра, которая должна быть открытой всегда.

Ее усилит и активизирует ношение перстней и браслетов из платины и серебра, а также такие камни-обереги, как обсидиан, алмаз, опал и оникс.