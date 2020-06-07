Кризисное постоянство: Молдавия между вирусом и геополитикой

Влада Некрасова

Молдавия, в последнее время как-то сошедшая с главных полос федеральной прессы, погружается в очередной кризис. Это состояние в стране стало насколько привычным, что рядовых граждан, наверное, уже и не удивляет. Причин для очередного кризиса сразу несколько.

Во-первых, коронавирус. Он сильно ударил по и без того одной из слабейших в континентальной Европе экономик. Поначалу кишинёвские власти во главе с молдавским президентом пошли на жёсткие меры — людям в возрасте запрещалось покидать дома, не позволялось гулять в парках и скверах, не работали магазины, кроме продуктовых, ограниченно ходил общественный транспорт. Всё это привело к многочисленным штрафам, недовольству населения и даже к уличным митингам в обход коронавирусных ограничений.

Помочь братскому народу, как всегда, вызвалась Москва. Кредит в € 200 млн на поддержку бизнеса и населения, одобренный парламентом, Конституционный суд за счет усилий прорумынской оппозиции объявил несоответствующим основному закону страны. Оппозиция увидела в нём угрозу молдавскому суверенитету, хоть речь шла, в общем-то, лишь о строгой отчётности и начислении пеней за просрочки.

Далее начался парламентский кризис. Напомним, что в 2019 году Игорь Додон, которого многие в России считают пророссийским президентом, объединился в коалицию со своими заклятыми врагами из блока ACUM с целью свержения политической и экономической монополии Владимира Плахотнюка, олигарха и тогдашнего лидера Демократической партии. Но прошло полгода, между коалициантами начались разногласия, и социалисты Додона пошли на соглашение с демократами. Последние были деморализованы бегством Плахотнюка в США и согласились на коалицию уже с социалистами, благодаря чему премьер-министром был назначен условный технократ Ион Кику. На короткое время Додон перехитрил своих оппонентов и сосредоточил в своих руках все основные рычаги власти.

Но недовольство населения коронавирусом привело к объективному падению рейтинга правительства. Из коалиции, прежде всего из остатков плахотнюковской Демократической партии, стали бежать депутаты. В итоге сейчас у Додона и недобитых сторонников Плахотнюка осталось всего 52 кресла, что достаточно для принятия законов. Но ещё один перебежчик — и президент будет либо вынужден назначить нелояльного премьер-министра, либо распустить парламент. А ещё одних выборов не выдержит ни молдавская экономика, ни молдавский политический класс.

Наконец, президент Додон успел вляпаться в коррупционный скандал. Оппозиционные депутаты обнародовали видео, на котором президент принимает чёрный пакет из рук Плахотнюка — предположительно с крупной суммой денег. Додон аутентичность записи отрицает, тогда как оппозиционеры грозятся импичментом. До предусмотренной законом спецпроцедуры вряд ли дойдёт, но рейтинг главы государства былые якшанья с ненавистным олигархом наверняка пошатнут. А ведь в ноябре Додону ещё предстоит пережить президентские выборы.

Теперь о геополитике. Как я упоминал выше, Додона нельзя назвать стопроцентно пророссийским политиком. Да, он добился для Молдавии несколько лет назад статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, обнимается с Владимиром Путиным, обещает приехать на Парад Победы, но при этом Додон неоднократно был уличён в противоречивых заявлениях вроде «в Европу нас не примут, нам нужно быть нейтральными». То есть эдакий молдавский Янукович — ни нашим, ни вашим. Хотя в программе Партии социалистов евразийская интеграция до сих пор значится как стратегическая задача внешней политики, после прихода к власти Додон поменял своё мнение почти на 180 градусов.

Тем не менее такой президент для Москвы, конечно, гораздо лучше, чем все те, кто правил Молдавией, начиная с путча 2009 года, и даже лучше коммуниста Владимира Воронина, на чьей совести лежит провал реинтеграции Приднестровья. И существование широкой коалиции в составе умеренных сторонников России и умеренных сторонников Запада вроде как балансирует внутриполитическую ситуацию и не даёт возможности расшатать страну по украинскому сценарию.

Конечно, это не может не радовать ни сторонников Румынии, ни сторонников США — ЕС, ни их покровителей. Потому западные элиты всячески попытаются повлиять на развитие ситуации, дабы не упустить из рук ещё одного некогда верного союзника. Объектами такого влияния будут и президент Додон, и молдавский парламент, и молдавская оппозиция, и молдавское гражданское общество. Геополитическая стычка за Молдавию, кажется, только начинается.

Артем Бузила

Все публикации автора