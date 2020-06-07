Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении

Вадим Карасев

Фото: Ismail Zetouni / Reuters

Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливийский телеканал «Либия аль-Ахрар».

Отмечается, что производство сырья возобновится на уровне 30 тысяч баррелей в сутки.

Добыча нефти на месторождении Эш-Шарара прекратилась около пяти месяцев назад, из-за чего страна потеряла более пяти миллиардов долларов. В январе в Ливии также прекратили работу главные наливные терминалы.

NOC объявила ситуацию форс-мажором и заявила о невозможности выполнения своих контрактных обязательств. 19 января были закрыты Эш-Шарара и расположенное неподалеку месторождение Эль-Филь, ежедневная добыча на которых составляла примерно 400 тысяч баррелей в сутки. В результате нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.