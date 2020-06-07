Лунный день сегодня 7 июня 2020 года

Вадим Карасев

Луна каждый день дает нам возможности для новых свершений. Чтобы использовать ее силу в своих целях, следуйте рекомендациям астрологов.

Наступающий день будет слегка омрачен конфликтом Луны и Козерога. Пока Луна проходит через этот Знак, дела будут идти тяжело и не всегда оборачиваться удачей. Старайтесь не рисковать зря и не вредить текущему положению вещей. Просто подождите, пока Луна не перейдет в следующий Знак, а пока воспользуйтесь шансом, чтобы закрыть старые гештальты. В эти сутки можно помириться с кем-то из прошлого или вернуться на бывшую работу.

Фаза Луны: 16-17 лунные сутки. Убывающая Луна в Козероге настраивает на напряженный лад, но помогает соблюдать правила, следовать договоренностям и условностям. День подходит для укрепления занятых позиций, обмена опытом и мудростью.

Магнитные бури: сегодня наблюдается небольшое возмущение магнитосферы. Правда до магнитной бури дело так и не дойдет. Однако не стоит игнорировать предупреждение и перетруждать организм.

Благоприятные дела 7 июня:

анализ данных;тренировка силы воли;стремление к стабильности и материальной устойчивости;целеустремленность и терпение;проявление амбиций ради достижения успеха.

Опасности и риски 7 июня:

Домашние дела при Луне в Козероге

подозрительность и недоверчивость;подсознательный страх перед будущим;мрачные размышления;жажда власти и легких денег;обращения к начальству.

Луна в Козероге — самое подходящее время для очищения пространства и освобождения от старых вещей. Используйте свободное время на пользу себе и домашним: разберите то, до чего не доходили руки, почините мебель и устраните бардак в кладовых. Если в процессе уборки найдете то, чем уже давно не пользуйтесь, то отдайте его на благотворительность — такой поступок активирует потоки изобилия.

Работа и деньги в воскресенье

В профессиональной жизни обрисовываются перемены, причем революционного характера. Высок шанс продвинуться вверх по службе или получить хорошее вознаграждение. Главное — не боятся нового, не стесняться просить помощи у коллег, а в сложных ситуациях — обращаться за подсказкой к интуиции. Личная экономика может испытать как подъем, так и спад. Все зависит от личных усилий и финансовой грамотности.

Внешний вид по лунному календарю

Приветствуется простой стиль без вызывающих вещей и аксессуаров. Свободный покрой, пастельные оттенки — залог отличного внешнего вида и уверенности в себе. Украшения могут быть инкрустированы опалом или ониксом, которые астрологи называют самыми удачными камнями для Козерогов. Они поспособствуют успеху в делах.

Любовь и отношения сегодня

Семейным и давно определившимся людям беспокоиться не о чем: день пройдет хоть и не слишком весело, но своим чередом и без лишних проблем. Важно лишь не усугублять ситуацию контролем и недоверием к партнеру по жизни, не подмечать недочетов в его поведение и не перегружать просьбами. Тем, кто в поиске и только ищет свое счастье, лунный Козерог не обещает ничего стоящего. Но не стоит страдать по этому поводу, лучше извлечь из этого пользу: разложить по полочкам свои желаниям и симпатии, чтобы на следующей недели начать движение в правильном направлении.

Настроение и здоровье 7 июня

Подорвать состояние здоровья может многое. Например, плохой сон, переживания по каждому поводу и без, раздражение на шумных соседей. Если получится справиться с нервами, отменное здоровье обеспечено. Из этого следует, что эмоциональной стороне жизни потребуется особое внимание. Не копите обиды, не увлекайтесь самокопанием, мрачными мыслями и тем, что нарушает душевный комфорт. Берегите себя.