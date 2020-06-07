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Мадонна поддержала протестующих в Лондоне на костылях

Мадонна поддержала протестующих в Лондоне на костыляхФото: @bopsandbangers

Американская певица Мадонна поддержала протестующих в защиту прав чернокожих на марше, который прошел в Лондоне. Об этом сообщают пользователи социальной сети Twitter.

Одним из первых фото певицы на марше опубликовал аккаунт о событиях поп-музыки Bops And Bangers. На одном из кадров видно, что Мадонна передвигалась на костылях. Отмечается, что она восстанавливается после травм, полученных во время ее недавнего тура Madame X.

Другие пользователи также публикуют видео со знаменитостью, которая посетила митинг.

Мадонна — не единственная знаменитость, которая поддержала протестующих. До этого на митинге в Чикаго заметили рэпера Канье Уэста. Он шел рядом с группой учеников чикагской государственной школы, которая до этого заключила контракт с полицейским управлением города.

В десятках городов США, а также некоторых других странах несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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