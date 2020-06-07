Максим Шевченко: Россия утратила смысл существования

Вадим Карасев

Журналист Максим Шевченко в очередном видео на своем канале в YouTube высказал мысль о том, что Россия сегодня утратила смысл своего существования.

Размышляя над текущими политическими процессами в России, Шевченко сравнил их с тем, что в эти дни происходит в США. По мнению эксперта, несмотря на хаос, посеянный расовым бунтом в Штатах, "там хоть какая-то история есть". Упомянул он и о торговой войне между Китаем и США, и о печальном положении Европы, в котором она оказалась на фоне пандемии COVID-19.





В советское и постсоветское время Россия имела цель - стать частью Запада и войти в некое либерально-демократическое общество. На сегодняшний момент никаких целей у страны нет. Разве что сохранить имущественные ценности и удержать контроль в руках "какой-то правящей касты", уверен Шевченко.

Это своеобразный ответ эксперта на заявления власти, которые целью России обозначают "сохранение себя такими, какие мы есть". Но смысла в реконструкции истории, в попытках переосмыслить упущенные возможности и фантазиях на тему как все могло бы быть по-другому, Максим Шевченко не видит. Единственной силой, которая предлагает стратегически верные решения, он назвал левую оппозицию.





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