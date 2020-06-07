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Мексика подтвердила позицию по принятому в апреле соглашению ОПЕК+

Мексика подтвердила позицию по принятому в апреле соглашению ОПЕК+
Мексика подтверждает соглашение ОПЕК+, подписанное в апреле, когда она настояла на снижении добычи лишь в мае-июне, сообщила министр энергетики страны Росио Нале.

В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Вместе с тем глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что все параметры сделки ОПЕК + о сокращении добычи нефти на июль остаются прежними, сохранились все условия, включая участие Мексики в соглашении.

"Правительство Мексики поддерживает приверженность к диалогу и подтверждает свою позицию в отношении соглашения, подписанного в апреле", - говорится заявлении министра в Twitter, опубликованном по итогам встречи ОПЕК+ в субботу.

ОПЕК + договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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