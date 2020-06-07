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Мишустин утвердил правила распределения средств на развитие дорог в Крыму

Мишустин утвердил правила распределения средств на развитие дорог в Крыму
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила распределения средств на развитие дорог в Крыму, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

Отмечается, что в Крыму и Севастополе в ближайшие два с половиной года реконструируют сотни километров дорог при поддержке федерального бюджета. Это позволит обеспечить приведение в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям не менее 166 километров автодорог Крыма общего пользования регионального и местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований республики. На ремонт дорог правительство РФ выделяет более более 6,8 миллиарда рублей.

"Правила распределения средств, направляемых на эти цели, утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Заняться развитием дорожной сети в регионе поручил президент России Владимир Путин.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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