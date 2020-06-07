Мясников назвал еще один необычный способ заражения коронавирусом

Вадим Карасев

Популярный теледоктор, врач-кардиолог Александр Мясников рассказал о еще одном и довольно необычном способе заболевания COVID-19.

Своей теорией эксперт поделился в рамках «субботнего телеприема», новой рубрики программы «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что страх заболеть «ковидом» способствует снижению иммунитета, а значит, косвенно может поспособствовать заболеванию.

Свою теорию он выдвинул со ссылкой на исследования, проведенные на лабораторных крысах. Он отметил, что животное, которое жило в «стрессовом режиме» заболевало быстрее, чем то, которое жило в комфортных условиях.

Он отметил, что не нужно поддаваться панике и слушать мифы о профилактике и лечении коронавирусной инфекции.

Вместо этого лучше заняться укреплением иммунитета. В качестве способов доктор назвал следующие:

избавление от лишнего веса;занятия физическими упражнениями;отказ от вредных привычек.

Кроме того, мясников посоветовал не забывать и о мерах личной профилактики: соблюдение дистанции, ношение масок и перчаток.

Следующее, на что обратил внимание зрителей Мясников, так это то, что не стоит забывать об удовольствиях. Даже в такие сложные периоды, как пандемия. Он отметил, что удовольствие от еды, может «принести больше пользы, чем предполагаемый вред от нее». А потому, посоветовал изредка баловать себя такими вредными продуктами, как сало, жареная пища или пельмени.

Он пояснил, что такие послабления вырабатывают эндорфины, за которые организм будет вам «благодарен».

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