Москвичей предупредили о первой летней жаре

Вадим Карасев

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Первая волна тепла с большой вероятностью начнется в Москве в воскресенье. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в течение пяти дней температурный фон будет превышать норму на пять градусов. Именно такое сочетание и называется волной тепла. Вильфанд пояснил, что это явление считается опасным, поскольку может плохо воздействовать на здоровье людей, особенно пожилых.

В воскресенье днем в Москве температура воздуха составит 24-26 градусов тепла, в понедельник и вторник — 26-28 градусов, в среду воздух прогреется до 24-29 градусов тепла. В четверг и пятницу термометры могут дойти до отметки в 30 градусов. В ближайшее время метеорологи не ожидают похолодания, добавил ученый.

Ранее Вильфанд рассказал, что аномальная жара в России уже началась, только не в центральной ее части, а за Уралом. Так, температура в конце мая на юге Западной Сибири и Красноярского края там превышала 30 градусов, что соответствует верхним значениям летних месяцев, а майскую норму превышает на 15 градусов. Высокие температуры наблюдались и гораздо севернее, вплоть до Салехарда. Однако синоптик предупредил, что аномалия на последней неделе мая выравнивается.