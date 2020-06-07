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Музыканты поддержали флешмоб «Молодежки ОНФ» ко Дню России

Музыканты поддержали флешмоб «Молодежки ОНФ» ко Дню РоссииФото: «Молодежка ОНФ» / «ВКонтакте»

Известные музыканты поддержали флешмоб «Молодежки ОНФ» #ДомТамГдеБереза, приуроченный ко Дню России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе организации.

Акция #ДомТамГдеБереза стартовала в социальных сетях 5 июня. Участникам предлагается снять видеоролики с исполнением песни «Отчего так в России березы шумят» и опубликовать их в своих аккаунтах с хештегами #ПесниМоейСтраны и #ДомТамГдеБереза.

Флешмоб уже поддержал народный артист России, лидер группы «Любэ» Николая Расторгуев. Он исполнил песню в режиме онлайн вместе с участниками региональных команд «Молодежки ОНФ».

Также к акции присоединились участницы коллектива «Бурановские бабушки». «Наверное, в каждом уголке нашей большой страны березы красивы по-своему. Шум березовой рощи всегда заставляет вспомнить о Родине, о своем доме, задуматься о самых важных вещах», — сказали артистки.

Свой куплет песни исполнил и солист Берлинской государственной оперы, уроженец Ангарска Иркутской области Джимми Магсеви (настоящее имя — Дмитрий Плотников). «Я много стран посмотрел в своей жизни. Но ни в одной не видел таких красивых пейзажей как на Родине, в России. Если появляется возможность, с удовольствием приезжаю в родной Ангарск с концертами. Поэтому когда узнал про флешмоб "Молодежки ОНФ", решил, что обязательно поучаствую», — отметил Магсеви.

Ролик с исполнением песни «Отчего так в России березы шумят» опубликован на странице «Молодежки ОНФ» во «ВКонтакте». Видео набрало уже более 185 тысяч просмотров.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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