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"Надо идти на снятие". Онищенко указал, зачем ослаблять меры по COVID-19

"Надо идти на снятие". Онищенко указал, зачем ослаблять меры по COVID-19
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что в стране необходимо как можно скорее снимать ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса.

Он допускает, что нерешительность в таких вопросах может быть губительной, в частности, для сферы культуры.

"Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения", – заявил парламентарий в эфире Национальной службы новостей.


сообщало, что Михаил Мурашко рассказал, чего больше всего ждут россияне после карантина.
# Россия
По материалам: ria.ru

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