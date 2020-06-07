"Надо идти на снятие". Онищенко указал, зачем ослаблять меры по COVID-19

Анастасия Иванова

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что в стране необходимо как можно скорее снимать ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса.

Он допускает, что нерешительность в таких вопросах может быть губительной, в частности, для сферы культуры.

"Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения", – заявил парламентарий в эфире Национальной службы новостей.

сообщало, что Михаил Мурашко рассказал, чего больше всего ждут россияне после карантина.