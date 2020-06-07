Найдена единственная востребованная услуга в апреле

Вадим Карасев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На фоне введенных в России ограничений из-за распространения коронавируса в апреле лишь одна сфера услуг показала значительный рост выручки по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Этой единственной более востребованной услугой стал платный прокат. Так, выручка компаний этой сферы составила 1,1 миллиарда рублей в апреле, что на 26,5 процента больше, чем в том же месяце годом ранее.

Однако по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2 процента, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4 процента.

Большая часть роста в секторе услуг проката пришлась на Москву — 89,9 процента или 997,6 миллиона рублей выручки, в сравнении с апрелем 2019-го она выросла более чем в два раза. При этом 80 процентов доходов дал прокат автомобилей.

На втором месте по выручке от проката оказался Краснодарский край — 18,3 миллиона рублей, или плюс 88,2 процента к апрелю 2019 года. Третье место у Воронежской области — 13,2 миллиона рублей. Выручка от услуг проката, превышающая 100 тысяч рублей, зафиксирована в 40 регионах России, в 24 регионах выручка от услуг проката сравнима с нулевой.

В мае были перечислены наиболее популярные услуги у россиян на самоизоляции. Ими оказались услуги курьеров, репетиторов, парикмахеров, мастеров по маникюру и психологов. В то же время россияне стали меньше предлагать свои услуги в организации мероприятий и промоакций, а также в крупном ремонте.