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НАСА: без американских денег полеты «Союзов» на МКС станут нерентабельными

НАСА: без американских денег полеты «Союзов» на МКС станут нерентабельными

НАСА оплатит еще один совместный с российским экипажем полет своего астронавта Кейт Рубинс на МКС, который запланирован на середину октября. Вероятно, в последний раз. Стоимость контракта составила чуть более $90 млн.

Почему американка не отправится на станцию вместе со своими коллегами на новейшем семиместном Crew Dragon от компании SpaceX, очередной старт которого намечен на 30 августа, объяснил изданию Forbes представитель НАСА Стефани Ширхольц.

По его словам, на корабле Dragon полетят 4 астронавта. Остальные три места будут использованы для доставки на МКС различных грузов. Однако космическое агентство уверено, что, по крайней мере, в течение 2-х последующих лет места в «Союзах» закупаться не будут.

Он отметил также, что без американских денег полеты на российских кораблях станут нерентабельными, и, по всей видимости, НАСА и Роскосмос поменяются местами: теперь россияне будут платить деньги за отправку своих космонавтов.

Вместе с тем ставить крест на сотрудничестве с Россией НАСА не собирается. Сейчас с Роскосмосом ведутся переговоры с целью обеспечения сотрудничества между двумя компаниями в будущем. В том числе обсуждаются совместные полеты на кораблях SpaceX, Boeing и «Союз», мероприятия по продолжению безопасной эксплуатации МКС и другие вопросы, добавил Ширхольц.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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