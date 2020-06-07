NASA предсказало переход российских космонавтов на корабли SpaceX

Вадим Карасев

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) предсказало переход российских военных на корабли компании SpaceX. Это случится в связи с падением коммерческой привлекательности "Союзов", считают в Штатах.

Представитель агентства Стефани Ширхольц сообщила, что переговоры об использовании россиянами Crew Dragon уже ведутся. На этом этапе считается, что американские астронавты будут поначалу летать на "Союзах", утверждает Forbes.

Однако если России и США не удастся договориться о подобном обмене, NASA заключит договоры о полетах с Boeing и SpaceX. В этом случае российские корабли станут невостребованными и могут выйти из эксплуатации.

Как сообщал Ruposters, ранее в корабле Crew Dragon Маска обнаружили российские комплектующие.

30 мая в США успешно запустили корабль Crew Dragon с людьми. Илон Маск, комментируя событие, назвал его первым шагом к тому, чтобы люди стали мультипланетной цивилизацией.