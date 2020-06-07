Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

NASA предсказало переход российских космонавтов на корабли SpaceX

NASA предсказало переход российских космонавтов на корабли SpaceX

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) предсказало переход российских военных на корабли компании SpaceX. Это случится в связи с падением коммерческой привлекательности "Союзов", считают в Штатах.

Представитель агентства Стефани Ширхольц сообщила, что переговоры об использовании россиянами Crew Dragon уже ведутся. На этом этапе считается, что американские астронавты будут поначалу летать на "Союзах", утверждает Forbes.

Однако если России и США не удастся договориться о подобном обмене, NASA заключит договоры о полетах с Boeing и SpaceX. В этом случае российские корабли станут невостребованными и могут выйти из эксплуатации.

Как сообщал Ruposters, ранее в корабле Crew Dragon Маска обнаружили российские комплектующие.

30 мая в США успешно запустили корабль Crew Dragon с людьми. Илон Маск, комментируя событие, назвал его первым шагом к тому, чтобы люди стали мультипланетной цивилизацией.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Названы цели России в ливийском конфликте
Названы цели России в ливийском конфликте
NASA предсказало переход российских космонавтов на корабли SpaceX
NASA предсказало переход российских космонавтов на корабли SpaceX
СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне
СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне
Захарова: США оказывают на ФРГ колоссальное давление в вопросах энергетики
Захарова: США оказывают на ФРГ колоссальное давление в вопросах
Главный раввин России заразился коронавирусом
Главный раввин России заразился коронавирусом
В "Слуге народа" подтвердили, что избили их депутата
В "Слуге народа" подтвердили, что избили их депутата
Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении
Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении
Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски и назвала их идиотами
Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски и назвала их
"Газпром" объявил тендер на поставку труб
"Газпром" объявил тендер на поставку труб
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ
В Росгвардии осудили вставание на колено полицейских в США: Это унизительно
В Росгвардии осудили вставание на колено полицейских в США: Это
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова

Топ на сегодня

За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре

Еще по теме

Европейцы отказались от полетов к МКС на российских «Союзах», им на смену придут корабли Илона Маска
SpaceX отложила первый пилотируемый полет к МКС
SpaceX подтвердила потерю капсулы Crew Dragon при аварии
SpaceX испытает системы эвакуации Crew Dragon 18 января