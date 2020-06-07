Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Не будем ругаться и завидовать»: Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Не будем ругаться и завидовать»: Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Не будем ругаться и завидовать»: Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны с поздравлением в честь праздника Троица. Ранее он поздравил журналистов с профессиональным праздником.

«Дорогие украинцы, хочу поздравить всех нас с днем Святой Троицы. Каждый отмечает этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, будет украшать дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то молиться. Кто-то соберет за праздничным столом семью. Кто-то будет отмечать память родных, которых уже нет. И что бы кто не делал в этот светлый день, верю — все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать. Думаю, никто не будет против, чтобы в этом плане каждый новый день был как праздник Троицы. Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше», — написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что президент Украины поздравил с днем города Киев и Кривой Рог.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Чонгук из BTS выпустил сольную песню "Still with you"
Чонгук из BTS выпустил сольную песню "Still with you"
Заработали. Известны регионы РФ, где жителям платят больше всего
Заработали. Известны регионы РФ, где жителям платят больше всего
Троица 7 июня 2020 года: приметы, традиции и обычаи праздника
Троица 7 июня 2020 года: приметы, традиции и обычаи праздника
Религиозный фанатик напал на троих полицейских во время протестов в США
Религиозный фанатик напал на троих полицейских во время протестов в
Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором
Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором
Битва платьев: Лорен Хаттон против Эльзы Хоск
Битва платьев: Лорен Хаттон против Эльзы Хоск
"Надо идти на снятие". Онищенко указал, зачем ослаблять меры по COVID-19
"Надо идти на снятие". Онищенко указал, зачем ослаблять меры по
В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом
Китайцы восхитились российской колбасой
Китайцы восхитились российской колбасой
В ЛНР девятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
В ЛНР девятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Пригожин признался в отправке сообщений с угрозами Шнурову
Пригожин признался в отправке сообщений с угрозами Шнурову
Путин рассказал, в чем секрет величия русского языка
Путин рассказал, в чем секрет величия русского языка

Топ на сегодня

Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда

Еще по теме

Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником
Троица — 2016: дата, история, приметы и запреты, девичьи гадания, поздравления
Троица-2018: священник рассказал, когда будет праздник, и раскрыл его традиции и суть
Татьянин день 25 января 2018 года: что нельзя, а что можно и обязательно нужно сделать в этот праздник