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"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске

"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске
После инцидента с территории, прилегающей к ТЭЦ-3 в Норильске, уже изъято около 50 тысяч тонн загрязненного грунта и собрано 949 кубометров воднотопливной смеси, говорится в сообщении "Норникеля".

По состоянию на 7 июня группировка сил, задействованных в ликвидации аварии, насчитывает более 500 человек и свыше 200 единиц техники, из них в районе ТЭЦ-3 – 300 специалистов "Норникеля" и 170 единиц техники компании. Обработано сорбентом 22,6 тысячи квадратных метров территории.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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