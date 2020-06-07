Онищенко озвучил возможность скорого выхода страны из карантина

Вадим Карасев

Бывший глава санитарной службы России Геннадий Онищенко, высказал мнение о возможности начала выхода страны из карантина.

В своем выступлении депутат отметил, что на фоне снижения заболеваемости COVID-19, появилась хорошая возможность начать выход страны из затянувшегося карантина. Ведь по словам Онищенко, дальнейшее затягивание этого процесса может привести к губительным последствиям в различных сферах общественной деятельности. Особенно это касается сферы культуры.

По оценке Онищенко, на данный момент сложились самые благоприятные условия для снятия карантина, а главное, по словам депутата, «Люди понимают всю серьезность ситуации, а это базисное условие».

В дальнейшем, по мнению Геннадия Григорьевича, нужно внимательно анализировать ситуацию по заболеваемости в других странах, особенно США, чтобы сделать предварительный прогноз по коронавирусу в России на осень.

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