От матери светской революции до домохозяйки из Монако: чем запомнилась Ульяна Цейтлина поколению гламура

Вадим Карасев

Этой весной NEWSTES.RU запустил рубрику "Маховик времени". Пока светская жизнь 2020 года затихла и ограничивается разве что премьерами в Zoom, мы предложили нашим читателям вспомнить, как безудержно веселились в середине нулевых. Вместе с хрониками более чем десятилетней давности на "главную" вернулись и герои тех вечеринок. Многие из них уже давно завязали со столичными тусовками, но остались в нашей памяти символами той эпохи — эпохи рублевских жен, Vogue Café, страз и автозагара. Одной из таких героинь, безусловно, является 51-летняя Ульяна Цейтлина, которая уже не раз появлялась в наших ностальгических подборках. В нашем сегодняшнем материале вспоминаем когда-то лучшую подругу Ксении Собчак и диву вечеринок, которую Tatler окрестил "матерью русской светской революции".





Ульяна Цейтлина

Карьера модели, андеграундная тусовка и Австралия

Ульяна Цейтлина (в девичестве Шестакова) родилась в 1968 году в Ленинграде в типичной семье питерской интеллигенции — ее отец был художником, а мама работала главным редактором в издательстве Академии наук. Среди ярких воспоминаний о детстве — папина мастерская с огромными окнами, где Ульяна любила проводить время, и папины гости, певшие под гитару и читавшие стихи у камина.





Ульяна Цейтлина с художником Тимуром Новиковым

Девочка пошла по папиным стопам — поступила в художественное училище имени В. А. Серова на факультет "Интерьер и дизайн", но сама в то время была очарована уже совсем другой профессией — профессией манекенщицы. В 1984 году Ульяна попала в штат Дома моделей и стала сниматься для журнала "Мода" — в ее портфолио есть даже обложка издания.





Ульяна Цейтлина в журнале "Мода"

Со студенческих лет она довольно тесно общалась и с ленинградской андеграундной тусовкой — была знакома с Виктором Цоем, принимала участие в выступлениях Сергея Курехина и его группы "Поп-механика" и ходила на квартирники к Борису Гребенщикову.

В него я была немножечко влюблена романтической девичьей любовью. Он был сказочно хорош собой: длинная челка, голубые глаза, очень красивые руки, пальцы, унизанные перстнями, гитара, которую ему подарил Дэвид Боуи. Я как зачарованная слушала "Под небом голубым" и песни Вертинского в его исполнении. Мы вылезали из окна коммунальной кухни на крышу — она была напротив того самого Дома моделей. И слушали Борю. А по улицам стройными рядами шли люди в одинаковых пальтишках с воротничками из каракуля,

— вспоминала Ульяна посиделки с Гребенщиковым в интервью Tatler.





Но питерским "подпольем" тусовочная жизнь Ульяны тех лет не ограничивалась — она была и частой гостьей в Москве, а точнее в доме Александра Липницкого на Николиной Горе. В обществе вокруг музыканта группы "Звуки Му" тоже собирались передовые представители русского авангарда тех лет — от Жанны Агузаровой до Петра Мамонова.





Ульяна Цейтлина с Александром Липницким

Но потом вся богемность как-то зачахла — наступала эпоха кооперативов, потянувшая за собой и эпоху криминальных разборок.

Первый муж Ульяны Леонид Цейтлин был, по ее рассказам, как раз одним из первых кооператоров Ленинграда. В 1988 году, почувствовав, что наступает небезопасное время, они переехали в Австралию, где жили родители Леонида.

Страна произвела впечатление на Ульяну, но родной так и не стала. Цейтлина не смогла смириться с обывательской жизнью среднего класса.





Австралия — другая планета. Там живут чистые, светлые люди. Но я задыхалась из-за дикого количества правил, которые в силу своего характера не была в состоянии соблюдать. Там нужно платить налоги, нельзя шуметь ночью, превышать скорость. Права у меня очень быстро отняли, а Иван Иваныча, к которому можно было подъехать за новыми под третью березку слева, в Австралии не было. Мы были частью middle class, но именно это оказалось для меня тяжелее всего. Меня всю жизнь тянуло в крайности. Я могла существовать либо в андеграунде, либо в гламуре, а посередине нет,

— делилась Ульяна с Ксенией Соловьевой в интервью для Tatler.

Попытки интеграции длились около десяти лет. В 1999 году Цейтлина развелась с мужем и вернулась в Москву одна. Лихие 90-е, которые Ульяна пропустила, стерли все знакомые очертания страны, которая оставалась у нее в памяти: вместо валютчиков и спекулянтов теперь были олигархи и новые русские, накопленные капиталы требовали теперь уже гулянок более масштабных, чем походы в "Березки" или бар при отеле "Интурист", лихость переходила в вальяжность, наступала эпоха гламура.

Интеграция в бурлящий событиями мир Рублевки прошла лучше, чем в сонное австралийское царство.





Путевка на Рублевку

Все эти новые русские, непонятно с каких планет попавшие в Москву, существовали в жестком замесе с богемой. Одни радостно делились своим творческим даром и знанием столичной жизни, другие — деньгами,

— честно заявляла Цейтлина в своих воспоминаниях о первых месяцах жизни в столице после возвращения.

Обзаведясь домом на Рублевке и дорогой машиной, Ульяна стала желанной гостьей в светском обществе, довольно быстро превратившись в настоящий символ нового времени.





Высокая эффектная блондинка, не скрывающая позиции, что блага надо брать от мужчин, была воплощением мечты, на исполнение которой тогда рассчитывали многие. Что, впрочем, не мешало злопыхателям называть ее "содержанкой".

Толпы нимф садились в засаду в Vogue Cafe и в "Галерее" охотиться на ресурсных мужчин — тех самых, от которых берутся деньги. Воплощением концепции служила верховная нимфа Ульяна Цейтлина, блондинка с белыми локонами и очень красивой грудью. Она шикарно бездельничала и даже не пыталась прикинуться дизайнером или писательницей. Ее профессией было хорошо выглядеть, ходить туда-сюда, впечатлять общество нарядами и нежно ворковать,

— писала о Цейтлиной светский хроникер Божена Рынска.





Ульяна Цейтлина и Яна РудковскаяУльяна Цейтлина и Мария КонтэУльяна Цейтлина с Ольгой Ефремовой





Ульяна Цейтлина и Айдан Салахова

Ради исправления имиджа Ульяна не пошевелила ни одним наманикюренным пальчиком, а только, наоборот, укрепляла этот образ. И, в общем-то, зацементировала себе место в поп-культуре.





Ульяна Цейтлина с Владимиром Глыниным





Алексей Воробьев и Ульяна Цейтлина

90-е супермоделей мы помним по фразе Линды Евангелисты про 10 тысяч долларов и подъем с кровати, нулевые "блондинок в шоколаде" — по нетленкам Цейтлиной о том, что "выпирающий животик легко прикрывается парусом собственной яхты, желательно с вертолетной площадкой".













Источники своих благ Ульяна не раскрывала (все-таки в женщине должна быть загадка), но и не кокетничала фразами вроде "все сама".

Этот дом мне оставил бывший гражданский муж, мы прожили вместе четыре года. Конечно, сама на такой дом я не смогла бы столько заработать — как и любая женщина в России,

— отвечала Цейтлина на вопрос про свой особняк на Рублевке, чью стоимость оценивали в два миллиона долларов.













Светские знакомства Ульяна завязывала легко и даже играючи, добираясь не только до отечественных "форбсов", но и до заграничных.

Так, в интервью Tatler она вспоминала, как почти случайно познакомилась с Дональдом Трампом, оказавшись в его резиденции Мар-а-Лаго за компанию с такими же случайными знакомыми, с которыми она разговорилась за ланчем в итальянском ресторане в Палм-Бич. По приглашению будущего президента США Цейтлина пару недель прожила на его вилле, где развлекала респектабельных соседей лекциями о России.





Ульяна Цейтлина и Аль Пачино

Позднее, через Тома Круза, которого она встретила на Венецианском кинофестивале, она познакомилась с Аль Пачино, и даже собиралась в качестве продюсера помочь ему снять фильм "Саломея".

В начале нулевых Ульяна начала дружить с Ксенией Собчак — две блондинки были неразлучны на светских раутах, показах, вместе снимались на обложки журналов и в телешоу. Ксения тогда вела "Блондинку в шоколаде", Ульяна — "Путевку на Рублевку".









Ксения Собчак и Ульяна Цейтлина





В старости я все равно стану ворчливой грымзой, с которой единственный человек, который сможет жить, — это моя подруга Ульяна,

— говорила Ксения.





"Жить вместе" две главные дивы нулевых не смогли, впрочем, намного раньше. Размолвка стала одним из главных источников сплетен в середине нулевых, когда Цейтлина забеременела и на время исчезла из передовых хроник. Говорили, что причина и в том, что подружки не поделили какого-то олигарха, и в личности отца ребенка, которая официально так раскрыта и не была.





Ну а народная молва на эту "должность" назначала разных людей — от некоего женатого олигарха по имени Андрей до мужа Ники Белоцерковской Бориса (вот это якобы и могло поссорить Ульяну и Ксению), но сами участники событий все эти слухи отрицали.

А Собчак в итоге даже стала крестной матерью сына Цейтлиной Саввы, а позднее познакомила его со своим сыном Платоном.





Сын Цейтлиной Савва и сын Собчак Платон

Рождение сына, который появился у нее, когда ей было 38 лет, поменяло взгляды Ульяны на жизнь.

Любая женщина, став матерью, меняется. Раньше ты ни за кого не отвечал, твои ошибки ни на ком не отражались, кроме как на твоей глупой голове. Сел в самолет, полетел на Сен-Барт, оттуда в Майами. А теперь у меня появился человек, о котором нужно думать,

— признавалась Цейтлина Ксении Соловьевой.









Да и гламур уже затухал, как и интерес Цейтлиной к нему. К концу 2010-х главная светская дива своим уходом в тень словно навсегда запечатала эту временную капсулу.





Тихая гавань в Монако

Тем не менее главной цели, которую перед собой ставили девушки нулевых, Цейтлина достигла. В 2011 году Ульяна впервые появилась на публике с олигархом Алексеем Федорычевым (ему на тот момент было 55 лет, ей — 42 года).





Ульяна Цейтлина и Алексей Федорычев

Как и Цейтлина, предприниматель эмигрировал из страны в конце 80-х, свою компанию Fedcom зарегистрировал в Монако в 1994 году и сколотил состояние на экспорте удобрений из стран бывшего СССР. В 2006 году журналом Forbes он был включен в список богатейших бизнесменов России на 100-м месте с состоянием 450 миллионов долларов.





Еще с юности Федорычев увлекался футболом, поэтому активно инвестировал в этот вид спорта. С 2004 по 2007 год он владел контрольным пакетом акций московского "Динамо", сейчас его компания Fedcom является генеральным спонсором футбольного клуба "Монако".

В 2002 году олигарх хотел за 100 миллионов евро приобрести контрольный пакет клуба, но князь Ренье III согласия не дал. Связано это было с рядом расследований, которые велись в отношении Федорычева в Монако, — доказать, однако, толком ничего не удалось.





Полиция еще в 1997 году заподозрила Fedcom в отмывании криминальных денег. Тогда за хранение поддельных паспортов был задержан и осужден на шесть месяцев тюрьмы и 50 тысяч франков штрафа сотрудник Fedcom Александр Клюев. Fedcom сочли легальной "крышей" восточноевропейской мафии.Сам Федорычев якобы не смог объяснить наличие уругвайского паспорта и разницу между получаемым им в 1993 году жалованьем в компании United London Trade Ltd. в размере 3,5 тысячи франков ежемесячно и арендной платой в 72 тысячи франков за квартиру в Монте-Карло на престижной Rue de France.Спустя полгода газеты Le Monde, Le Parisien и Aujourd'hui en France сообщили, что полиция закончила проверку. Однако ничего криминального в деятельности ни всей Fedcom, зарегистрированной в офшоре на британском острове Мэн, ни ее отделений в Москве, Киеве, Стамбуле, Женеве, флоридской Тампе и других городах обнаружено не было,

— писали о тех процессах в газете "Коммерсант".





На момент начала отношений с Ульяной бизнесмен еще был женат, но, судя по сообщениям в прессе, брак носил уже формальный характер.

В 2015 году, в день своего рождения, который отмечался на горнолыжном курорте Санкт-Мориц, Федорычев сделал Цейтлиной предложение.





Свидетелями помолвки стали Ксения Собчак, Ника Белоцерковская, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звездные гости торжества. Любые недопонимания с союзницами по светской столичной жизни, если таковые и были, к этому моменту были исчерпаны.





Ника Белоцерковская и Ульяна ЦейтлинаМаксим Галкин, Ульяна Цейтлина и Николай Басков

Вскоре состоялась и свадьба — по меркам класса, к которому принадлежали жених и невеста, весьма скромная. Никаких пышных банкетов с заграничными или хотя бы отечественными звездами — пара просто расписалась.

Так Ульяна перебралась на ПМЖ в Монако, где, по собственному признанию, ведет обычную семейную жизнь — лепит пельмени с домработницей, сама водит сына Савву в школу.

Я ращу сына. У Саввы теперь есть отец. Лучшее, что может случиться с мальчиком, когда рядом достойный пример. Да и мне самой важно мужчину уважать. Я абсолютно счастлива, что мне с этим повезло,

— говорила Цейтлина.





Кстати, свой инстаграм Савва завел под фамилией отчима, хотя ведет блог мальчик неактивно.

По светским тусовкам его мама, кажется, не скучает, да и вся эта ярмарка тщеславия стала ей чуждой — зачем постить селфи в нарядах, завтраки, лазурные воды и что-либо еще, Цейтлина искренне не понимает.

Мне совершенно не нужно, чтобы мною восхищались или мне завидовали. Писали: "Ульяна, как вы прекрасны!"

— отметила бывшая светская львица в своем первом за долгое время интервью.









Возвращаться в тусовку и вникать в новые иерархии светской столицы Цейтлиной тоже совсем не интересно, хотя авторам телеграм-канала "Антиглянец" удалось ненадолго выманить Ульяну из ее уединения. Цейтлина приняла участие в конференции "Светское бинго" — в эфир она вышла, сидя на одном диване с Никой Белоцерковской и трогательно деля с ней одни наушники на двоих.





Появление Цейтлиной в информационном поле вызвало некоторый ажиотаж в телеграм-каналах, а Ксения Собчак даже расщедрилась на комплимент.

У меня только один вопрос: что делает моя давняя подруга Ульяна Цейтлина, чтобы выглядеть так 20 лет спустя после "Блондинки с шоколаде"? Это все кровь христианских младенцев?

— написала она в своем канале "Кровавая барыня".

Сама же Цейтлина вряд ли восприняла виртуальный круглый стол как повод серьезно заинтересоваться положением дел в современном светском обществе.

Со смехом Ульяна вспоминала свой краткосрочный роман с менеджером Киркорова, который водил ее на свидание на кладбище, историю, как отбивала Веру Брежневу от чересчур страстных сибирских олигархов, и легко признавалась, что по "гламуру-мамуру" не скучает. Отсутствие макияжа, худи и треники лучше любого полиграфа доказывали, что не врет.