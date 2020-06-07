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Открывший стрельбу из окна пьяный житель Москвы ранил полицейского

Открывший стрельбу из окна пьяный житель Москвы ранил полицейскогоФото: Виталий Аньков / РИА Новости

Открывший стрельбу из окна дома пьяный житель юго-запада Москвы ранил полицейского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Стрелявший из окна дома на улице Строителей в Москве ранил сотрудника полиции», — говорится в сообщении. Уточняется, что всего были ранены два человека. Помимо сотрудника МВД, стрелок ранил прохожего.

Как сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, стрельбу устроил пьяный мужчина.

Ранее стало известно, что мужчина устроил стрельбу из окна дома №5 по улице Строителей. Неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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