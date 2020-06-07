Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Перечислены российские регионы с самыми высокими зарплатами

Перечислены российские регионы с самыми высокими зарплатамиФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Самая высокая средняя зарплата в России в период с января по март 2020 года зафиксирована в Чукотском автономном округе — 109,1 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику Росстата.

Помимо Чукотки, в исследовании перечислены Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тысячи рублей), Москва (95,5 тысячи рублей), Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалинская область (89,4 тысячи рублей).

Самую низкую зарплату в январе — марте текущего года получали жители Ивановской области (в среднем 27 тысяч рублей), Дагестана (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысячи рублей), Алтайского края (27,6 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тысячи рублей).

В целом средняя зарплата в российских регионах за первый квартал 2020-го составила 48,3 тысячи рублей.

Ранее в июне сообщалось, что агенты по продаже элитной недвижимости смогут претендовать на зарплату в размере одного миллиона рублей в месяц после пандемии коронавируса. Также средние предлагаемые зарплаты выше рынка сохраняются в сфере добычи сырья, IT и строительства.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Стало известно о насилии полицейских над темнокожей женщиной в США
Стало известно о насилии полицейских над темнокожей женщиной в США
В Приморье участки голосования по Конституции откроют на военных кораблях
В Приморье участки голосования по Конституции откроют на военных
Гузеева услышала необычную фамилию на «Давай поженимся!» и громко рассмеялась
Гузеева услышала необычную фамилию на «Давай поженимся!» и громко
Перечислены российские регионы с самыми высокими зарплатами
Перечислены российские регионы с самыми высокими зарплатами
Владимир Кузьмин вмешался в дискуссию о положении российских артистов
Владимир Кузьмин вмешался в дискуссию о положении российских артистов
Посол: Вопрос открытия эстонско-российской границы скоро могут решить
Посол: Вопрос открытия эстонско-российской границы скоро могут решить
За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
Армения «шагает сквозь ад»: премьер заражен, в медцентрах мест нет
Армения «шагает сквозь ад»: премьер заражен, в медцентрах мест нет
У более 1,6 тысячи украинцев нашли антитела к COVID-19
У более 1,6 тысячи украинцев нашли антитела к COVID-19
В России число заразившихся коронавирусом превысило 467 тысяч
В России число заразившихся коронавирусом превысило 467 тысяч
Чонгук из BTS выпустил сольную песню "Still with you"
Чонгук из BTS выпустил сольную песню "Still with you"
Заработали. Известны регионы РФ, где жителям платят больше всего
Заработали. Известны регионы РФ, где жителям платят больше всего

Топ на сегодня

Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда

Еще по теме

Заработали. Известны регионы РФ, где жителям платят больше всего
Названы регионы с самыми высокими зарплатами врачей
Названы регионы с самыми высокими зарплатами у врачей
Обнародована статистика по зарплатам в российских регионах