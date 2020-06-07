Перечислены российские регионы с самыми высокими зарплатами

Вадим Карасев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Самая высокая средняя зарплата в России в период с января по март 2020 года зафиксирована в Чукотском автономном округе — 109,1 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику Росстата.

Помимо Чукотки, в исследовании перечислены Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тысячи рублей), Москва (95,5 тысячи рублей), Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалинская область (89,4 тысячи рублей).

Самую низкую зарплату в январе — марте текущего года получали жители Ивановской области (в среднем 27 тысяч рублей), Дагестана (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысячи рублей), Алтайского края (27,6 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тысячи рублей).

В целом средняя зарплата в российских регионах за первый квартал 2020-го составила 48,3 тысячи рублей.

Ранее в июне сообщалось, что агенты по продаже элитной недвижимости смогут претендовать на зарплату в размере одного миллиона рублей в месяц после пандемии коронавируса. Также средние предлагаемые зарплаты выше рынка сохраняются в сфере добычи сырья, IT и строительства.