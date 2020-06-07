Песков: поправки в Конституцию примут лишь в случае одобрения гражданами

Лидия Мартынова

Поправки в конституцию вступят в силу лишь в случае одобрения всенародным голосованием, никакого двусмысленного толкования в этом нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент четко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат в результате голосования эти поправки. Это абсолютно четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента", - сказал Песков.