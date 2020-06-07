Песков заявил, что не располагает данными о поездке Путина в Екатеринбург

Лидия Мартынова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о поездке главы государства осенью в Екатеринбург.

Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин рассказал, что в сентябре или октябре в Екатеринбурге пройдет заседание Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. Однако, по его словам, все зависит от ситуации с коронавирусом.

"Я не располагаю такой информацией", - сказал он.