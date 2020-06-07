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Пиар-директор Бари Алибасова сообщил о его "исчезновении"

Пиар-директор Бари Алибасова сообщил о его "исчезновении"
Продюсер Бари Алибасова куда-то "пропал" накануне своего дня рождения, заявил его пиар-директор Вадим Горожанкин в беседе с "Пятым каналом".

По его словам, ситуация вызывает беспокойство, потому что Алибасову не свойственно скрываться от общества, никому об этом не сообщая.

"Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все. Не понимаю, что в принципе случилось. <…> Бари Каримович так обычно не скрывается — так, чтобы не отвечал", — сказал Горожанкин.


Пиар-директор добавил, что в четверг сын продюсера увез его куда-то на такси "неожиданно для всех". В пятницу Горожанкину удалось дозвониться до сына Алибасова, однако тот лишь заверил, что "все нормально" и попросил не беспокоиться, после чего "практически сразу" положил трубку. После этого директор больше не смог с ним связаться.

# В мире
По материалам: ria.ru

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