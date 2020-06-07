Почем нары? Минюст затеял большую распродажу тюрем
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»
Министерство юстиции планирует продать тюрьмы, которые сейчас не пользуются. Ранее министра юстиции Дениса Малюську шокировал переполненный изолятор в Херсоне. О предстоящей продаже глава Минюста сообщил в интервью «Радио Свобода».
«Мы действительно сокращаем количество тюрем. Мы „замораживаем“ девять тюрем на этой неделе. Есть и другие десятки объектов, которые мы готовы выставить на продажу. Искренне надеюсь, что Верховная Рада примет этим летом законопроект, который это позволяет. Он, собственно, зарегистрирован в Раде. Соответственно, мы планируем большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени», — сказал Малюська.
По его словам, речь идет не о продаже тюрем, в которых содержатся преступники, а о неиспользуемых комплексах.
Ранее сообщалось, что министр юстиции оправдывался из-за продажи собак на аукционе.193 Сделайте "ФАКТЫ"
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