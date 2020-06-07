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Почем нары? Минюст затеял большую распродажу тюрем

Почем нары? Минюст затеял большую распродажу тюрем

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Министерство юстиции планирует продать тюрьмы, которые сейчас не пользуются. Ранее министра юстиции Дениса Малюську шокировал переполненный изолятор в Херсоне. О предстоящей продаже глава Минюста сообщил в интервью «Радио Свобода».

«Мы действительно сокращаем количество тюрем. Мы „замораживаем“ девять тюрем на этой неделе. Есть и другие десятки объектов, которые мы готовы выставить на продажу. Искренне надеюсь, что Верховная Рада примет этим летом законопроект, который это позволяет. Он, собственно, зарегистрирован в Раде. Соответственно, мы планируем большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени», — сказал Малюська.

По его словам, речь идет не о продаже тюрем, в которых содержатся преступники, а о неиспользуемых комплексах.

Ранее сообщалось, что министр юстиции оправдывался из-за продажи собак на аукционе.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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