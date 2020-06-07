Под Киевом авто раздавило песочницу, в которой играли дети (видео)

Влада Некрасова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Святопетровском, расположенном в Киевской области, водитель легковушки задним ходом въехал на детскую площадку. Чудом обошлось без пострадавших. Ранее в Винницкой области пьяная женщина за рулем сбила мать с двумя детьми.

Как сообщается в сюжете ТСН.ua, в одном из жилых комплексов автомобиль задним ходом въехал на площадку, на которой играли дети. Машина раздробила песочницу, а детей от травм спасли буквально сантиметры. Причина инцидента была в том, что машину припарковали рядом с неогражденной детской зоной.

Один из жильцов не позволил водителю сбежать и вызвал полицию.

С момента происшествия прошло уже 3 дня, но машины, как и раньше, паркуются рядом с детской площадкой. Водители говорят, что выбора у них нет, и предлагают оградить детскую зону забором.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине виновником ДТП с детьми стал пьяный священник.