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Появление поста с песней «Убили негра» у Собчак объяснили участием в шоу

Появление поста с песней «Убили негра» у Собчак объяснили участием в шоуКадр: @gudokgudok

Российский комик Александр Гудков объяснил появление в Instagram ведущей Ксении Собчак поста о протестах в США с песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», который многие посчитали оскорбительным и расистским. На своей странице Гудков написал, что его публикация была наказанием за невыполненное задание в шоу Comment Out.

«Вчера была съемка очередных выпусков YouTube-шоу Comment out с невероятно смелыми и открытыми гостями, после чего в интернете появились пару неоднозначных видео, которые вызвали резонанс в СМИ», — рассказал Гудков. Он отметил, что Собчак, как и рэпер Niletto, опубликовавший пост с призывом голосовать за поправки в Конституцию, удалили публикации, сделанные для шоу.

На возможные упреки в том, что шутка оказалась несмешной, Гудков ответил, что шоу Comment Out поднимает актуальные проблемы современности и пытается привлечь к ним внимание. «Понятно, что это наказание. Понятно, что оно неадекватное. Оно и наказывается "наказание"», — добавил комик и выразил уверенность в том, что никто из гостей не опубликовал бы подобные посты в реальной жизни.

6 июня сообщалось, что Собчак опубликовала на своей странице ролик, в котором черный экран сопровождался аккомпанементом песни «Убили негра». Ведущая сопроводила ролик #blacklivesmatter, который используют участники протестов, начавшихся после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда полицейским. Многие подписчики Собчак посчитали пост оскорбительным и расистским.

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По материалам: lenta.ru

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