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"Полная самодеятельность": Степанов объяснил, должны ли родители покупать антисептики и маски для детсадов

"Полная самодеятельность": Степанов объяснил, должны ли родители покупать антисептики и маски для детсадов

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Родители детей не должны самостоятельно закупать необходимые для работы детсадов в условиях карантина средства индивидуальной защиты, а также санитайзеры и термометры. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Закупки средств индивидуальной защиты для сотрудников, антисептиков, масок и других средств, которые применяются в детских садиках, согласно рекомендациям Минздрава в связи с карантинными ограничениями, должны делать исключительно собственники этого учреждения. Нигде не предусмотрено, чтобы родители сами это закупали. Согласно законодательству это должны делать собственники», — сказал он.

Министр также отметил, что требования к родителям со стороны администраций некоторых детских садов «предоставлять справки с работы и подписывать бумаги, что родители не будут иметь претензии, если ребенок заболеет Covid-19 в садике» являются незаконными.

«Что касается справок и подписания каких-то бумаг, это такая полная самодеятельность руководства садика, которая не предусмотрена ни одним нормативным актов в Украине. Я считаю, что в таких случаях нужно жаловаться собственнику садика — органам местной власти или частному владельцу», — пояснил Степанов.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в городе Бровары Киевской области в детском саду «Калинка» воспитательница заведения заразилась коронавирусом.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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