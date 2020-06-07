Польский регулятор набросил цену на транзит российского газа

Лидия Мартынова

В следующем году транзит российского газа через Польшу еще подорожает. Если до 16 мая, когда завершился долгосрочный контракт, действовала фиксированная плата в $ 50 млн за весь объем, то теперь «Газпром» бронирует транзит по аукционной цене за каждый киловатт-час. Стоимость при том же объеме транзита стала в 3,5 раза выше, но почти во столько дешевле украинского направления. Польский регулятор решил на 2021 год еще набросить тариф.

В Управлении по регулированию энергетики Польши (URE) заявили, что регулятор установил новые тарифы на входных и выходных точках в газотранспортную систему страны оператора Gaz-System. В 2021 году они вырастут на 10−13% и 0,1−2,1% соответственно. «Повышение ставок является результатом значительных стратегических инвестиций Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши», — говорится в сообщении URE. Если брать стоимость транзита российского газа на третий квартал этого года, то она увеличится на 35 центов за тысячу кубометров и составит чуть больше $ 7. Украинский транзит обходится более чем в $ 30.

Для «Газпрома» решение польского регулятора повысит затраты не только на транспортировку газа по МГ Ямал — Европа, но и по другим газопроводам, по которым топливо подается именно для Польши — через Германовичи с Украины и Тетеровку и Высокое из Белоруссии.

Также президент Управления по регулированию энергетики Польши утвердил на следующий год и новый тариф на услуги по транспортировке газа с высоким содержанием метана по МГ Ямал — Европа для EuRoPol GAZ, которая является собственником польского участка газопровода и принадлежит «Газпрому», PGNIG и еще одной польской компании. Если исходить из того, что Gaz-System является оператором более 90% мощности МГ Ямал — Европа, то оставшееся управляется EuRoPol GAZ. На ее мощности, менее 10%, польский регулятор и поднял тарифы на 16,5% процента на 2021 год.

В URE отметили, что сейчас для EuRoPol GAZ действует тариф 2017 года, так как более поздние тарифы компания оспаривает апелляциями.