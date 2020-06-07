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Помпео сравнил Китай с нацистской Германией

Помпео сравнил Китай с нацистской ГерманиейМайк ПомпеоФото: POOL NEW / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил ужесточение политики Китая по отношению к Гонконгу с действиями нацистской Германии во время Второй мировой. Об этом сообщает The Daily Caller.

Он отметил, что Китай, лишая жителей Гонконга их свобод, нарушает свои обязательства перед Великобританией. По мнению Помпео, Германия нарушала схожие обещания, когда только начинала выступать против остальной Европы.

Американский чиновник подчеркнул, что КНР стремится стать единственной, величайшей державой мира. Однако при этом США «обязаны дипломатично выстраивать отношения с Коммунистической партией Китая».

Ранее Помпео заявил о том, что власти рассматривают возможность принятия жителей Гонконга в стране. Он не стал раскрывать подробности того, какие именно визы будут предоставляться гонконгцам или сколько именно жителей района готовы принять в США. Он лишь отметил, что это обсуждается.

Президент США Дональд Трамп поручил министерству финансов и своим помощникам в Белом доме в течение двух месяцев разработать правила, которые ужесточат для китайских компаний требования при размещении и обращении на американских биржах своих бумаг, Для США это станет способом наказать Китай, поскольку, как подчеркнул глава государства, десятилетиями китайские фирмы пользовались американскими биржами и получали оттуда средства.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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