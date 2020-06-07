Посол: Вопрос открытия эстонско-российской границы скоро могут решить

Анастасия Иванова

Жители Эстонии и России ждут скорейшего открытия границы между двумя странами, и данный вопрос может быть решен уже в ближайшие недели. Об этом в интервью порталу Tribuna.ee заявил посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров.

«Сейчас уже снимаются ограничения, планируется с середины июня открытие границ в Евросоюзе. Но ожидается, что будут открыты границы и между нашими странами, между Россией и Эстонией. Хотелось бы надеяться, что складывающаяся обстановка позволит это сделать, что восстановится железнодорожное, авиасообщение, автобусное, что люди смогут так же активно ездить друг к другу, как и было это до этой ситуации», — отметил Александр Петров.

По словам посла, в данное время фиксируются позитивные изменения в эпидемиологической обстановке и происходит постепенное снятие ограничений — как в Эстонии, так и в России. «Поэтому я надеюсь, что и такой важный вопрос как открытие трансграничного сообщения тоже будет решен в ближайшие недели. Этого ждут от нас люди и в России, и в Эстонии», — подчеркнул посол РФ в Эстонии.

Россия закрыла возможность пересечения государственной границы для большинства категорий граждан с 30 марта. Это коснулось всех пунктов пропуска на эстонско-российской границе.

29 апреля председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным было подписано специальное распоряжение, которое позволяет осуществить однократный выезд из России к месту постоянного проживания для российских граждан, имеющих вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Соответственно, российские граждане, постоянно проживающие в Эстонии, могут вернуться домой.

Напомним, ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Таллин выступает за то, чтобы отложить открытие внешней границы ЕС как минимум до конца июня.