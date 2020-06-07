Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей земле
В воскресенье, 7 июня, исполняется 100 лет с момента принятия произведения Карлиса Бауманиса Dievs, svētī Latviju! («Боже, благослови Латвию!») в качестве официального гимна страны. В честь юбилея президент Латвии Эгил Левитс поделился с жителями страны своими соображениями насчет этой композиции, пишет Delfi.lv.
По словам Левитса, гимн любого государства выражает глубокие представления о своей стране, о своем народе, о своей истории и направленных в будущее стремлениях, мечтах. «Это, конечно, относится и к гимну нашего государства. Центральным понятием гимна нашей страны является Латвия. Во времена создания гимна само представление о Латвии было чем-то новым. Латвия как единая земля — на тот момент еще не государство. Но уже не Курземе, не Видземе, не Латгалия, а Латвия. Латвия как одна определенная часть мира. Латвия, которую можно найти на карте мира. В этом новом термине — Латвия — уже с самого начала скрывалась огромная сила. Не знаю, осознавали ли уже эту силу и ее последствия автор слов и исполнители песни, но вложенный в это понятие революционный запал сразу же (и метко!) разглядел репрессивный царский режим, запретив использовать в песне слово „Латвия“ — его нужно было заменять на „Балтия“», — уверяет Левитс.
Он добавляет, что в гимнах других стран часто речь идет о династиях, борьбе, героических сказаниях. «У нас всего этого нет. Наш гимн ясен и глубок в своей простоте. Это мирный, человечный гимн. Мы очень демократичны — латыши лишь хотят жить мирно на своем месте, на своей земле — сейчас уже в государстве, не потревоженные извне. Мы сами можем, умеем и хотим создавать свою жизнь, свою землю, свое государство. Позволь нам там в счастье танцевать! В гимне упомянут Бог. В конституционном праве призыв Бога, или invocatio Dei, не является редкостью. Таким образом, выражается мысль, что существует нечто большее, чем человек, что человек в мире не является абсолютной, последней инстанцией. Это представление о естественных правах, представление о естественном порядке вещей. Оно заходит дальше примитивного материализма и отражено не только в традиционном мышлении латышей», — уверяет глава государства.
Отметим, что слова и музыка будущего латвийского гимна написаны в 1873 году одним из первых латышских композиторов Карлисом Бауманисом. Впервые он был исполнен на Первом всенародном празднике песни, состоявшемся летом 1873 года в Риге. Как прообраз будущего государственного гимна — 18 ноября 1918 года во время акта провозглашения Латвийской Республики. 7 июня 1920 Dievs, svētī Latviju! стал официальным гимном Латвии.