Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей земле

Алексей Вольцев

В воскресенье, 7 июня, исполняется 100 лет с момента принятия произведения Карлиса Бауманиса Dievs, svētī Latviju! («Боже, благослови Латвию!») в качестве официального гимна страны. В честь юбилея президент Латвии Эгил Левитс поделился с жителями страны своими соображениями насчет этой композиции, пишет Delfi.lv.

По словам Левитса, гимн любого государства выражает глубокие представления о своей стране, о своем народе, о своей истории и направленных в будущее стремлениях, мечтах. «Это, конечно, относится и к гимну нашего государства. Центральным понятием гимна нашей страны является Латвия. Во времена создания гимна само представление о Латвии было чем-то новым. Латвия как единая земля — на тот момент еще не государство. Но уже не Курземе, не Видземе, не Латгалия, а Латвия. Латвия как одна определенная часть мира. Латвия, которую можно найти на карте мира. В этом новом термине — Латвия — уже с самого начала скрывалась огромная сила. Не знаю, осознавали ли уже эту силу и ее последствия автор слов и исполнители песни, но вложенный в это понятие революционный запал сразу же (и метко!) разглядел репрессивный царский режим, запретив использовать в песне слово „Латвия“ — его нужно было заменять на „Балтия“», — уверяет Левитс.

«„Наше дорогое отечество“ (Mūsu dārgā tēvija) — здесь, в первую очередь, появляется понятие „мы“. Кто эти „мы“? Это разъяснено во втором куплете гимна — это „дочери латышей“ (latvju meitas) и „сыновья латышей“ (latvju dēli). Картина, которую видим в этой строчке — песни и танцы. Это поэтическая отсылка к языку и культуре, чувству прекрасного, которые этих молодых людей характеризуют и объединяют именно как латышей (latvji). То есть, латыши — есть общность языка и культуры. Как мы скажем позднее — культурная нация. И для этих сыновей латышей, дочерей латышей, то есть латышей, Латвия — их родина. Таким образом, для латышей Латвия — особая земля, особое место на планете. Это их отечество — земля, которая принадлежит латышам, с которой латыши связаны. И, так как это земля латышей, с которой они связаны, они несут ответственность за нее. Латвия является центром мира латышей — вне зависимости от того, где они ни находились бы. Строчка „Позволь нам там в счастье танцевать“ („Laid mums tur laimē diet“). Это счастье быть самими собой. Мы желаем себе свободы, чтобы мы в нашей родной стране — Латвии — могли „в счастье танцевать“, то есть быть самими собой, жить без внешнего вмешательства, без давления извне. Мы желаем самоопределения», — пишет президент.

Он добавляет, что в гимнах других стран часто речь идет о династиях, борьбе, героических сказаниях. «У нас всего этого нет. Наш гимн ясен и глубок в своей простоте. Это мирный, человечный гимн. Мы очень демократичны — латыши лишь хотят жить мирно на своем месте, на своей земле — сейчас уже в государстве, не потревоженные извне. Мы сами можем, умеем и хотим создавать свою жизнь, свою землю, свое государство. Позволь нам там в счастье танцевать! В гимне упомянут Бог. В конституционном праве призыв Бога, или invocatio Dei, не является редкостью. Таким образом, выражается мысль, что существует нечто большее, чем человек, что человек в мире не является абсолютной, последней инстанцией. Это представление о естественных правах, представление о естественном порядке вещей. Оно заходит дальше примитивного материализма и отражено не только в традиционном мышлении латышей», — уверяет глава государства.

«Это представление отражалось в философии во все времена, в том числе и в современном мире, оно самокритично относится к ограниченным возможностям человеческого сознания до конца познать и предсказать окружающий мир. Мы можем много делать для создания нашего будущего — очень много — но не можем быть уверены во всем до конца, не можем все предугадать. Не все зависит единственно лишь от нашего стремления и наших действий. Отсюда и эта просьба к более высокой инстанции — Богу — позволить нам на нашей земле, в нашей стране, в нашей Латвии „в счастье танцевать“, то есть жить так, как мы хотим. Я думаю, что всегда хорошо осознавать закодированное в нашем гимне, в его тексте представление о латышах, о земле и государстве Латвии, о нашем языке и нашей культуре. О нас. Спасибо!», — заключает Эгил Левитс.

Отметим, что слова и музыка будущего латвийского гимна написаны в 1873 году одним из первых латышских композиторов Карлисом Бауманисом. Впервые он был исполнен на Первом всенародном празднике песни, состоявшемся летом 1873 года в Риге. Как прообраз будущего государственного гимна — 18 ноября 1918 года во время акта провозглашения Латвийской Республики. 7 июня 1920 Dievs, svētī Latviju! стал официальным гимном Латвии.