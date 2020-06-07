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Пригожин признался в отправке сообщений с угрозами Шнурову

Пригожин признался в отправке сообщений с угрозами ШнуровуИосиф ПригожинФото: Артем Геодакян / ТАСС

Продюсер Иосиф Пригожин признался в том, что отправлял музыканту Сергею Шнурову сообщения с угрозами, которые тот позже опубликовал в соцсетях. Его слова передает НТВ.

Пригожин подчеркнул, что публикация Шнуровым сообщений с угрозами «взбесила его больше всего». «Я пытался ему дозвониться, искал его телефоны, пытался написать ему СМС. А он взял и опубликовал СМС. Разве это нормально?» — возмутился он.

Продюсер добавил, что супруга певица Валерия не поддерживает его в конфликте со Шнуровым. «Лера вообще хочет держаться от этого всего подальше. Но что мне делать? Развестись, чтобы я мог иметь свою точку зрения?» — сказал он.

26 мая Шнуров опубликовал в соцсетях скриншот сообщений с угрозами и бранной речью, заявив в стихах, что они поступили от Пригожина. В сообщениях, в частности, продюсер называет артиста ******** [любителем орального секса с представителями мужского биологического пола] и обещает скорую встречу. Пригожин ранее отрицал причастность к сообщениям. Публичный обмен колкостями между продюсером и музыкантом начался после того, как Пригожин заявил, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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