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Пригожин захотел в «какой-то совет» Минкультуры

Пригожин захотел в «какой-то совет» МинкультурыИосиф ПригожинФото: Максим Блинов / РИА Новости

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин захотел войти в «какой-то совет» Министерства культуры России. Об этом он заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я хотел бы себя предложить, если хотите, войти в какой-то совет в Министерстве культуры, если такой существует, чтобы попытаться объяснить… Хотя они, наверное, и без меня уже все знают», — сказал Пригожин.

Он пояснил, что хотел бы донести до чиновников информацию о том, в какой ситуации «все оказались» из-за пандемии коронавируса. «Нужны люди инициативные, которые способны правильным языком объяснить, из чего состоит вся индустрия, если они этого не понимают, и в какой части нужна помощь. У нас полно эгоистов, желающих думать только о себе и о своем бизнесе», — отметил продюсер.

В конце мая Пригожин пожаловался на чудовищное положение многих артистов из-за пандемии коронавируса. По его словам, бедствует «даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд». После этого некоторые артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Выплаты были одобрены певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко. Их действия раскритиковали в том числе музыкант Григорий Лепс и художник Никас Сафронов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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