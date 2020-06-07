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Путин поручил внести изменения в природоохранное законодательство

Путин поручил внести изменения в природоохранное законодательство
Президент России Владимир Путин поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы ЧП, подобные ситуации в Норильске, не повторялись.

"Прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации. Сделать это нужно в самое ближайшее время — до конца текущей парламентской сессии", - сказал президент в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.

# Политика
По материалам: ria.ru

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