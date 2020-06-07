Путин поздравил с юбилеем бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин направил бывшему канцлеру Австрии Вольфгангу Шюсселю телеграмму с поздравлением по случаю 75-летнего юбилея. Об этом сегодня, 7 июня, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«С большим удовольствием выполнил поручение, передав поздравление Президента В. В. Путина бывшему федеральному канцлеру Wolfgang Schüssel с 75-летием», — написал посол в Facebook.

В тексте телеграммы глава государства отметил высокий авторитет Шюсселя среди граждан Австрии и за рубежом.

«В России Вас знают как принципиального сторонника укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — говорится в поздравлении.

Путин пожелал политику здоровья, счастья и благополучия, добавив, что с теплотой вспоминает встречи и содержательные беседы с Шюсселем.

ИА Newstes напоминает, Вольфганг Шюссель родился 7 июня 1945 года в Вене. Занимал должность федерального канцлера Австрийской Республики с 2000 по 2007 год.